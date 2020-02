Zaterdag is journaliste Marjo Nederlof overleden. Zij had al lange tijd borstkanker. Nederlof werkte vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw tot aan 2006 bij Beurs en Nieuwsberichten en de Amigoe.

Ze werd bekend door haar aanvaring met premier Myrna Godett, waardoor haar de toegang tot Fòrti werd geweigerd. Nederlof was ook de eerste journalist die publiceerde over drugssmokkel door militairen. Ze is 66 jaar geworden.

Bron: DolfijnFM