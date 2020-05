DolfijnFM | Minder loon- en winstbelasting

In het eerste kwartaal van 2020 is er 47 miljoen gulden minder aan belastingen binnengekomen dan een jaar ervoor. Vooral door minder loon- en winstbelasting.

In totaal kwam er maar 401 miljoen gulden binnen. Maar er was 442 begroot. Het tekort bedraagt daardoor 41 miljoen.

Volgens het College financieel toezicht is dat vooral een gevolg van het niet invoeren van de nieuwe OB-tarieven, dat heeft 16 miljoen gulden gekost. Er is in het eerste kwartaal 61 miljoen gulden minder uitgegeven dan begroot.

Bron: DolfijnFM