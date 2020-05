DolfijnFM | Mondkapjes verplicht aan boord KLM

Passagiers aan boord van KLM-toestellen moeten sinds gisteren verplicht mondkapjes dragen.

Het is één van de maatregelen die de luchtvaartmaatschappij neemt in verband met het coronavirus, KLM vliegt sinds 5 mei tot en met 1 juli slechts één keer per week op Curaçao. De Boeing 777-200 vervoert vooral inwoners die nog in het buitenland zaten en niet terug konden komen.

Reizigers moeten overigens zelf zorgen voor gezicht beschermende maskers. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden de vliegtuigen bij KLM ook vaker en grondiger schoongemaakt en worden de contactmomenten tussen bemanning en passagiers tijdens de vlucht tot een minimum beperkt.

Bron: DolfijnFM