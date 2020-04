DolfijnFM | Nederland helpt met renteloze lening

Het kabinet helpt Aruba, Curaçao en Sint-Maarten uit de brand met renteloze leningen om de meest acute financiële nood als gevolg van de coronapandemie te verlichten.

Dat zegt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na afloop van de wekelijkse ministerraad. Wat het bedrag is wat naar Curacao gaat is nog niet duidelijk. De leningen zijn renteloos en hoeven pas over twee jaar te worden terugbetaald.

Een zachte lening, noemt Knops het. De minister zegt dat de hoogte van de noodlening per land verschilt en afhankelijk is van de liquiditeitsbehoefte voor de komende zes weken.

,,We zien dat deze crisis zo groot is dat de landen dit zelf niet kunnen. Het is geld om de overheid draaiende te houden. Om pakketten te kunnen uitrollen naar ondernemers en werknemers.”

