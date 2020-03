DolfijnFM | Nieuw platform: Dolfijn NU

Alle informatie over het Coronavirus verzamelt, je vindt het op het nieuwe website Dolfijn NU.

Op de website dolfijnnu.com vind je vanaf vandaag naast het laatste nieuws, alles over events en happenings. Je vindt er, in verband met het coronavirus, handige informatie zoals apotheken verspreid per regio en er is een radiostream geheel bestemd voor het meest actuele nieuws.

Ook zijn er actuele video’s te vinden en in het geval van het coronavirus alle persconferenties terug te kijken.

Bron: DolfijnFM