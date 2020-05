DolfijnFM | Nog geen Europees noodfonds voor Caribische eilanden

De Europese Commissie heeft nog steeds geen noodfonds opgericht voor gebieden overzee. Een resolutie daartoe was op 17 april aangenomen door het Europees Parlement.

D66 wilde gelden daarvoor gebruiken in de strijd tegen Corona op de Caribische eilanden, maar de motie is nog steeds niet uitgevoerd.

Wel is besloten om eilanden die deel uitmaken van het Koninkrijk, financieel te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19. Het gaat om 10 miljoen euro te verdelen over in totaal twaalf Caribische eilanden.

Bron: DolfijnFM