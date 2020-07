Rotterdam – Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft vrijdag 20 en 25 jaar celstraf geëist tegen twee mannen voor de vergismoord op Dairon “Dajo” Alberto in Rotterdam-Katendrecht.

Het slachtoffer werd samen met een groep mannen beschoten op straat, maar hij was niet het beoogde doelwit. Het motief voor de liquidatie is volgens de politie een wraakactie tussen Curaçaose straatbendes, waaronder de No Limit Soldiers uit Koraal Specht.

De rechtbank doet op 17 juli uitspraak.

Bron: DolfijnFM