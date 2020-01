De politie van Bonaire doet een oproep aan mensen die gedurende de jaarwisseling en de dagen erna filmpjes en foto’s hebben gemaakt van straatraces en feveren.

Vooral in de omgeving van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Korona. Volgens de politie brengen straatraces en feveren andere weggebruikers in gevaar en is het strafbaar. Doorsturen van beeldmateriaal kan via facebook messenger van het Korps Politie Caribisch Nederland

Bron: DolfijnFM