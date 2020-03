DolfijnFM | Over de zevende coronacase….

Hi all. Ik heb net een tijd Izzy Gerstenbluth aan de lijn gehad. We wilden elkaar allebei spreken. Ik wilde graag weten waarom dit nou precies zo gebeurd was vanmiddag, en hij wilde graag zijn kant van het verhaal doen:

“Maarten, ik was van plan om het te vertellen. Sprak gisteravond de directrice van het ADC en heb haar gezegd dat ik het ging melden, omdat ik vind dat we niets te verbergen moeten hebben en transparantie over besmetting in de medische keten belangrijk is. Maar eerlijk: ik slaap de afgelopen weken hooguit een paar uur per nacht en ik ben het gewoon vergeten. Ik heb verteld dat we nog een aantal dingen moesten uitzoeken bij deze case, en dat IS ook zo.

Toen jij en Germone me er naar vroegen kwam het niet in me op. Pas toen Yves gericht vroeg over het ADC dacht ik ‘shit dat is waar ook’ en heb ik het verhaal uitgelegd.

Maarten, ik ben een arts. Ik moet de samenleving beschermen en ik moet ook de patient beschermen. Dit is een klein eiland. Als jij corona krijgt, moet ik dan vertellen dat iemand van Dolfijn het corona virus heeft? Nu bekend is dat iemand van de het ADC besmet is, wordt de GGD in paniek gebeld door iedereen die de afgelopen maand bij het lab op bezoek is geweest en de GGD kan dat niet aan, die raken overbelast.

Ik ben zo transparant als ik kan maar hier ben ik het gewoon vergeten. Geen kwade opzet. Blame me. Het was niet mijn bedoeling.”

Beste Izzy,

Niets dan lof voor het werk van jou en je team in deze periode. Na je gesproken te hebben, geef ik je het voordeel van de twijfel. Het is menselijkheid. Het feit dat we pas in vierde instantie begrepen dat het iemand uit de medische keten betreft en het hele Otrobanda lab in quarantaine thuis zit, wekte argwaan… is er iets te verbergen? En zo ja, is er nog meer belangrijke info die we niet weten?

Maargoed, ook in ons telefoongesprek heb ik aangegeven: petje af voor hoe jullie als team te werk gaan, de goede intenties en onvermoeibare energie om dit virus in het belang van ons allen tegen te gaan, zijn bij mij boven enige twijfel verheven.

Ik ben blij dat we elkaar gesproken hebben. Het houdt ons allemaal scherp. Dank voor alles wat je voor dit eiland doet. Keep up the good work!

Maarten

Bron: DolfijnFM