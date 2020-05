DolfijnFM | Overleg herstart toerisme eilanden

In de eerste week van juni zal het Caribische Outbreak Management Team praten over de heropening van het toerisme in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Dat kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan in een brief aan de Tweede Kamer. Dat team bestaat uit functionarissen van het RIVM, de afdelingen Publieke Gezondheid van de eilanden en de lokale ziekenhuizen.

De epidemiologische situatie is volgens De Jonge stabiel en de eilanden nemen maatregelen om intern weer open te gaan.

Bron: DolfijnFM