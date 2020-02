Het personeel van het voormalige Clarion hotel dat nu On Vacation heet, is weer aan het werk. De Colombiaanse uitbater heeft de rekeningen betaald en de salarissen voor het personeel overgemaakt.

Het bedrijf dat de ‘house keeping’, de keuken en het restaurant runt had al drie maanden geen geld gekregen. Het On Vacation hotel is een ‘all-inclusive’ hotel, voor het eten is al bij het boeken betaald.

Bron: DolfijnFM