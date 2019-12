De politie heeft dit jaar tot aan vorige week 53 procent van alle moordzaken opgelost. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar.

Het aantal atrako’s bleef min of meer gelijk. In de afgelopen drie maanden werden 52 mensen gearresteerd, de meesten van hen zijn jongeren.

Tot en met gisteren heeft de politie 101 wapens in beslag genomen. Ook het aantal aanhoudingen in verband met relationeel geweld stijgt. 24 arrestaties in de laatste drie maanden van dit jaar.

Bron: DolfijnFM