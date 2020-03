DolfijnFM | Politie ontmanteld snèk in woonkamer

De politie heeft afgelopen weekend een illegale snèk ontmanteld in Mahuma. Achter de voordeur bleek de bewoonster een snèk te runnen, waar eten en drank verkocht werd.

Bij de inval was de snèk vol met klanten. De vrouw kreeg een waarschuwing.

Een dag later kwam de politie terug en bleek de woonkamer weer vol te zitten met mensen, alsof er niets was gebeurd. Dit keer is alles in beslag genomen.

Bron: DolfijnFM