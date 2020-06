DolfijnFM | Politie sluit weg of voor moordreconstructie Koraal Specht

De politie sloot gisteren een deel van de Koraalspechtweg af voor een reconstructie. Op 9 februari 2018 werden daar twee jongens neergeschoten.

De politie pakte daarna twee andere jongens op die nu terechtstaan. Beiden ontkennen enige betrokkenheid, maar ze waren aanwezig toen de politie ter plaatste arriveerde. Ook camerabeelden die er zijn, gemaakt vanuit een appartement geven geen duidelijkheid.

Wel kon de politie een link leggen tussen de daders met hun kleding, die later gevonden werd in het huis van een van de jongens. Het OM wil met de reconstructie meer duidelijkheid krijgen over hoe een en ander is gegaan die dag.

Bron: DolfijnFM