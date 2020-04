DolfijnFM | Politie vindt dode man in huis Seru Fortuna

Willemstad – De politie is gisteren een onderzoek begonnen in Seru Fortuna. Daar sloeg een huisarts alarm die was geroepen door familie.

De arts had na aankomst een levenloze man aangetroffen met ernstige verwondingen in zijn gezicht. Zijn kamer rook naar een geur van benzine. De technische recherche was snel ter plaatse. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bron: DolfijnFM