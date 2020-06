Yefri Waterfort mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. De 29-jarige medewerker van pompstation Pablo Frederick viel in april vorig jaar een drugsverslaafde aan, waardoor hij in het ziekenhuis belandde en later overleed.

Yefri kreeg daarvoor 6 jaar cel, hoewel hij volgens psychologische en psychiatrische rapporten verminderd toerekeningsvatbaar is. De pompbediende is gehandicapt en doofstom.

Advocaat Olga Kostrzewski bepleite met succes dat de SDKK geen adequate hulp biedt voor mensen als Yefri en dat hij tussen de gevangenen niet kan leven omdat hij niet kan communiceren.

Zijn zaak dient 23 juli, tot dan is Yefri in ieder geval vrij.

Bron: DolfijnFM