De bodem van de kas van RdK is in zicht. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De eigenaar van de raffinaderij betaalt al sinds januari de salarissen van het Isla-personeel.

Elke maand 7 miljoen gulden. Het operationeel houden van alle installaties kost ook zo’n 11 miljoen gulden per maand. Volgens RdK is het geld na deze maand op. Daarom gaat de raffinaderij nu dicht, worden tegen de 600 mensen ontslagen en moet de opslag in Bullenbaai geld gaan opleveren.

Dat laatste is nog lastig, want een groot deel van de installaties is vanwege slecht onderhoud niet bruikbaar.

Bron: DolfijnFM