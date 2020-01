Willemstad – Rijinstructeurs zijn de problemen bij het examenbureau rijbewijzen zat. Dat meldt de Èxtra.

Door een tekort aan examinatoren is de wachttijd al opgelopen tot vier maanden. Motorrijders zijn helemaal de klos, want de enige volgauto die het examenbureau heeft kan de weg niet op. De verzekering is niet betaald.

Hoe dat kan, is onduidelijk en volgens de instructeurs geeft verantwoordelijk minister Armin Konkèt niet thuis.

