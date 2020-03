De Rijksministerraad zit in zijn maag met een advies van het Cft. Daarin staat dat Curaçao geen geld mag lenen omdat in het vierde kwartaal van 2019 geen sluitende begroting is gepresenteerd.

Curaçao had net groen licht gekregen om geld te lenen voor investeringen vanwege de Groeistrategie, waar Nederland zich hard voor maakt. Maar met de aantekening dat het Cft die ruimte ook gaat geven. Dat is nu dus niet meer het geval.

Bron: DolfijnFM