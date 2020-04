Willemstad – Het schadefonds heeft in 2019 ruim 112.000 euro uitgekeerd, gemiddeld is dat 4000 euro per slachtoffer.

Sinds 1 april 2019 komen slachtoffers van geweldsmisdrijven, gepleegd op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, in aanmerking voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds.

Dat jaar zijn er 53 aanvragen ingediend, waarvan er 28 zijn toegewezen. De rest is nog in behandeling, drie aanvragen zijn afgewezen.

Bron: DolfijnFM