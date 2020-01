Shete Boka National Park is genomineerd voor de 2020 USA Today Travel Award. In de categorie Best Caribbean Attraction.

Ook het Arikok National Park op Aruba en Parotte Ville en Rainforest Adventures op Sint Maarten staan op de lijst.

De competitie van USA Today is onderdeel van de 10best.com website, waar Curaçao in verschillende categorieën meedoet. Zo is het Renaissance Hotel genomineerd als best resort. Je kan tot 3 februari stemmen.

Bron: DolfijnFM