DolfijnFM | ‘Shonnan open je oren en ogen’

De regering heeft wederom een oproep gedaan op iedereen om de maatregelen rondom het coronavirus in acht te nemen. In de dagelijkse persconferentie zei premier Eugene Rhuggenaath: ,,Shonnan, open je oren en ogen. Wees verstandig. Volg de richtlijnen van de overheid en zorg dat dit virus zich niet verspreidt.”

Volgens de premier zitten er nog te veel mensen bij elkaar, op stranden, bij truki pans en ‘onder de boom’. ,,Ik zie met bezorgdheid dat de boodschap bij lang niet iedereen duidelijk is. Deze situatie is serieus.”

Op dezelfde persconferentie heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth laten weten dat er niets is veranderd aan de cijfers. 3 gevallen, waarvan 1 overleden en 2 worden nog gemonitord. Er wordt nog gewacht op de uitslag van tests van 4 mensen. Maar dat wil niet zeggen dat die ook besmet zijn.

In totaal zo’n 830 mensen uit het buitenland terug, die zitten in thuisquarantaine. Premier Eugene Rhuggenaath is niet alleen maar negatief: ,,Velen van ons laten zich in deze dagen van hun beste kant zien. Dank daarvoor. Ik ben trots op dit eiland.”

Bron: DolfijnFM