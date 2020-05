DolfijnFM | Skelet Kura Piedra is van vermiste man uit 2012

Het skelet dat eind april in de wijk Kura Piedra werd gevonden is van August Adon Job. Dat zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer tegen de Èxtra.

De Curaçaoënaar was vermist sinds 2012 en toentertijd 45 jaar oud. Hij verliet toen zijn huis zonder de familie in te lichten en zei tegen een kennis die hij bij de kerk van Sta Maria tegenkwam dat hij op weg was naar een vriend in Kura Piedra, de plek waar hij nu dus is gevonden.

Bron: DolfijnFM