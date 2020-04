DolfijnFM | Statenleden willen 10 procent inleveren

Parlementariërs zijn bereid om voorlopig 10 procent van hun salaris in te leveren. Een motie met die strekking werd gisteren aangenomen.

De Statenleden spraken af om in ieder geval tot aan juni af te zien van hun volledige salaris. Gisette Seferina, Menki Rojer en Jacintha Constancia stemden tegen de motie. Ook is besloten om te onderzoeken of er 10 procent kan worden bezuinigd op de uitgaven van het parlement.

Bron: DolfijnFM