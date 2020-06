DolfijnFM | Stemmentellen Suriname stopgezet om corona

De verwerking van de laatste verkiezingsresultaten in Suriname is zondag stopgezet in verband met de verslechterde situatie rond het coronavirus.

Het aantal gevallen van besmetting is naar 23 opgelopen. Gisteravond waren het er nog vijftien. De maatregel is nodig na ontdekking van een besmet persoon in de sporthal waar het hoofdstembureau van Paramaribo gevestigd is.

Maandag is het een week geleden dat de Surinaamse parlementsverkiezingen plaatsvonden. Formeel is de uitslag nog niet bekend, maar omdat meer dan 98 procent van de stemmen is verwerkt, blijft Desi Bouterse de grote verliezer en is de VHP van Chan Santokhi nu de grootste partij.

Bron: DolfijnFM