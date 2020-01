De strafzaak over de fatale marineduik bij Caracasbaai in 2015 wordt stilgelegd. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem wil eerst een klachtprocedure door de nabestaanden afwachten.

Bij die duik kwam destijds een 23-jarige marineduikster om het leven. Het Openbaar Ministerie beschuldigt vier militairen ervan dat zij de veiligheidsvoorschriften niet volgden.

Maar hun advocaat zegt dat die voorschriften officieel helemaal niet bestaan.

