Willemstad – Het is komend studiejaar niet mogelijk om via de Stichting Studiefinanciering Curaçao in Amerika te studeren.

Aanvragen daartoe worden afgewezen vanwege de hoge besmettingsgraad van Corona in de Verenigde Staten.

Niet verantwoord zegt de stichting nu er dagelijks 50.000 nieuwe gevallen bijkomen. Gedupeerde aankomende studenten kunnen via de webportal van SSC een aanvraag indienen om op Curaçao verder te studeren.

