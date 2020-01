De scholen van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs VPCO gaan jaarlijks aandacht besteden aan de toeristische sector.

Dat gebeurt in samenwerking met CHATA en diverse bedrijven. Bedoeling is dat leerlingen in hotels worden rondgeleid, en dat bedrijven op de scholen workshops gaan geven.

Op die manier wil de sector leerlingen warm te maken voor een opleiding in het toerisme.

Bron: DolfijnFM