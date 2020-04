In totaal zijn nu 232 mensen getest en zijn er 14 positieve gevallen. Dat is één meer dan gisteren.

Dit is een contact van één van de eerdere besmettingsgevallen en die zat al thuis in quarantaine.

In cijfers: 14 besmettingen, 7 genezen, 1 overleden, 1 in het ziekenhuis en 5 thuis in isolatie

Bron: DolfijnFM