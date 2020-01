DolfijnFM | Vergunning nodig tijdens carnaval

Willemstad – Als je tijdens het carnaval etenswaren wilt verkopen, dan moet je uiterlijk 24 januari een vergunning hebben aangevraagd.

Die krijg je overigens alleen als je ook een gezondheidscertificaat van de GGD hebt. Dat geldt voor iedereen die etenswaren verkoopt.

Vergeet ook niet een vent- of standplaats vergunning aan te vragen, afhankelijk of je rondloopt of een eigen stek hebt. Je kunt terecht bij het vergunningenloket in Saliña.

Bron: DolfijnFM