De 31-jarige man die door geweld om het leven kwam in Haarlem is de Arubaan Lindomar Maduro. Maduro stond in Nederland niet op de lijst van vermiste personen.

Het lichaam van Maduro werd vorige week dinsdag gevonden in een meertje bij Haarlem. Hoe hij om het leven is gebracht, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Het duurde een week voordat de politie zijn identiteit wist te achterhalen.

Bron: DolfijnFM