De visumplicht voor Venezolanen naar Aruba, Curaçao en Bonaire is uitgesteld. De maatregel zou op 1 april ingaan als onderdeel van het beleid om illegale migratie van Venezolanen tegen te gaan.

Door de Corona-crisis is het organisatorisch niet mogelijk om de visumplicht nu al in te voeren. Dat schrijft de Nederlandse minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. Wanneer de visumplicht wel wordt ingevoerd is niet bekend.

Bron: DolfijnFM