DolfijnFM | Voedselbank stapt over op callcenter voor aanvragen

De Voedselbank is overgestapt op het gebruik van een callcenter via Whatsappnummer 529 1919.

Het aantal aanvragen was zo groot, dat een deel ervan niet in tijd afgehandeld kon worden. Dagelijks kwamen er 350 aanvragen binnen. Dat is nu teruggelopen tot 100.

Het callcenter heeft 29 getrainde vrijwilligers die in shifts werken. De voedselbank maakt 2.500 pakketten per week. Daarvan kan een gezin met vier personen twee weken eten. Tot nu toe zijn bijna 8000 voedselpakketten afgeleverd.

Bron: DolfijnFM