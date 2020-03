Medewerkers van Schiphol maken zich ernstige zorgen over besmettingsgevaar van het coronavirus. Vooral omdat vluchten uit Curaçao en Paramaribo tegelijkertijd bij dezelfde bagageband worden afgehandeld.

Die twee landen horen bij de zogenaamde ‘high risk-landen’. En dan gaat het over drugssmokkel en niet corona. Alle koffers worden extra op drugs gecontroleerd. De apparatuur daarvoor is alleen bij bagageband 22 beschikbaar. Dat gaat nu veranderen zo is beloofd.

Bron: DolfijnFM