Willemstad – Het X-team van de politie is gisteren actief geweest om vervuilers aan te pakken. In een rooi dat volgegooid was met rotzooi heeft het team adressen van eigenaren kunnen achterhalen.

Die betalen vaak een ander om hun rotzooi naar Selikor te brengen, wat kennelijk niet gebeurt.

Een andere man die veel autowrakken voor de deur heeft staan, moet ze binnen twee dagen weghalen.

Bron: DolfijnFM