DolfijnFM | Xavier Prens nieuwe SG op Economische Zaken

Xavier Prens is de nieuwe secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Ontwikkeling. Als hoogste ambtenaar is hij verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het ministerie.

De 47-jarige Prens is sinds 2013 gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington. Prens studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Wie zijn positie in Washington overneemt is nog niet bekend.

Bron: DolfijnFM