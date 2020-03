Ruim een maand na de uitspraak van Yves Cooper versus Amigoe heeft de journalist nog steeds geen toegang tot zijn facebookaccounts met 60.000 volgers.

Amigoe had Facebook gevraagd zijn accounts te blokkeren omdat Cooper een artikel van de krant over hemzelf had gepost.

De rechter floot Amigoe terug en gaf opdracht aan de krant om Facebook te berichten de accounts weer te openen.

Nu dit nog steeds niet is gebeurd, overweegt Cooper een forse schadeclaim in te dienen.

Bron: DolfijnFM