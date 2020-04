DS | Trump: ‘Komende week wordt de zwaarste, met vele doden’

De Standaard.be

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde zaterdag tijdens zijn dagelijkse briefing dat ‘de komende twee weken de zwaarste zullen worden, met vele doden’. Hij wil het leger inschakelen om de staten te helpen de epidemie te bestrijden.

De Verenigde Staten zijn al zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus, maar Trump bereidt zich voor op nog zwaardere cijfers. ‘Er komt helaas een zeer, zeer dodelijke periode. De situatie ziet er niet goed uit’, zei Trump zaterdag. Hij vergeleek het aantal slachtoffers met die van een wereldoorlog, zonder specifieke cijfers te geven.

Maar de president is ook hoopvol dat het malariamedicijn hydroxychloroquine velen zal kunnen helpen. Dat is erg gedurfd, want het is nog lang niet zeker dat het medicijn effectief is tegen covid-19-symptomen. Volgens Trump heeft de federale regering toegang tot 29 miljoen dosissen van het medicijn en wordt er nog elke dag voorraad toegevoegd. De FDA heeft met spoed een autorisatie uitgevaardigd zodat dokters het medicijn kunnen voorschrijven aan gehospitaliseerde covid-19-patiënten.

‘Ik zou de raad van mijn dokters vragen, maar ik zou het medicijn nemen als het moet’, zei Trump, die volgens het Witte Huis zelf al twee keer werd getest, maar beide stalen waren negatief. Dat er nog niet voldoende data zijn om de effectiviteit van het medicijn te onderschrijven, vindt Trump geen probleem. ‘We hebben al heel wat positieve verhalen gehoord en we blijven data verzamelen.’

In de Verenigde Staten werden nu al 300.915 besmettingen gerapporteerd, terwijl al 8.162 mensen omkwamen aan de gevolgen van covid-19. De staat New York is het zwaarst getroffen, met alleen daar al 113.000 besmettingen en 3.600 doden. In miljoenenstad New York City kwamen al 1.905 mensen om het leven. Burgemeester Bill de Blasio lanceerde eerder op de dag nog een oproep tot mobilisatie aan het medisch personeel.

Op de persconferentie kondigde Trump aan dat een duizendtal militairen naar New York worden gezonden. Het gaat volgens Amerikaanse media om medisch personeel.

‘Voldoende beademingsmachines’

Daarnaast haalde Trump uit naar staten die volgens hem ‘meer beademingsmachines vragen dan ze werkelijk nodig hebben’. Volgens de president zijn er meer dan 10.000 machines beschikbaar.

Lof was er wel voor staten met een Republikeinse gouverneur die hun bevolking níet hebben opgedragen om binnen te blijven. In de federale richtlijnen om de verspreiding van het virus aan te pakken, wordt social distancing niet genoemd. Wel worden mensen aangeraden om voldoende hun handen te wassen en groepen groter dan tien te vermijden.

