Eerste katten café opent op Curaçao

Dit weekend zal de Stichting Kitten Rescue Curaçao het eerste katten café op het eiland openen. Het concept ‘katten café’ ontstond in Taiwan en verspreidde zich al snel over de hele wereld. Bezoekers kunnen onder het genot van een drankje knuffelen met de katten van de stichting. Ook laat oprichtster Miriam Bleeker weten dat veel van de aanwezige katten ook te adopteren zijn. Vooralsnog is het katten café alleen geopend op zaterdag en zondag tussen 15:00 – 18:00 uur. Mochten mensen op een ander tijdstip willen komen dan is dit in overleg ook mogelijk, laat Bleeker weten. De entree is gratis, maar een kleine financiële donatie aan de stichting wordt erg gewaardeerd. Het café is te vinden bij de opvangfaciliteit van Stichting Kitten Rescue Curaçao op Bandabou.

Luister hier het hele gesprek met Miriam Bleeker op ParadiseFM terug: