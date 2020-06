Egon Sybrandy naar Restaurant Association

Egon Sybrandy wordt de nieuwe business director van de Curaçaose Restaurant Association, CRA. Op 1 juli gaat hij beginnen. Op dit moment werkt de 49-jarige radiomaker bij DolfijnFM.

De CRA is gesprekspartner van de overheid in de huidige Coronacrisis. Om de doelstellingen van de organisatie in deze moeilijke periode te halen heeft het bestuur van de CRA besloten een nieuwe functie te creëren van business director. Voor CRA is het belangrijk om in deze functie een onafhankelijk persoon aan te stellen en dus niet iemand net een eigen restaurant of horecabedrijf.

Wel moet hij of zij ervaring hebben in het organiseren van conferenties, evenementen en trainingen voor werknemers in deze tak van sport.