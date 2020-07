‘Eind deze week alle vuil opgehaald’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Vuilophaaldienst Selikor zal er alles aan doen om nog deze week de afvalbakken in alle wijken op het eiland te legen.

Dat gebeurt volgens het normale schema. Ook morgen, Dia di Bandera, zullen de trucks de weg op gaan. Door de staking bij Selikor vorige week zijn de kliko’s bij huishoudens de afgelopen week niet geleegd. Deze week zijn de medewerkers van de vuilnisophaaldienst weer aan het werk.

,,De staking is gestopt”, zegt Selikor-directeur Wesley Kook. De trucks van Selikor rijden sinds maandag weer volgens het normale schema. Ook op de Dag van de Vlag, 2 juli, werken de vuilnismannen gewoon en zullen de sushibakken worden geleegd. ,,Eind deze week zal alle afval in alle wijken zijn opgehaald”, laat het vuilnisbedrijf in een persbericht weten. Selikor biedt excuses aan voor het ongemak vanwege de vertraging en vraagt begrip voor de situatie.

Vorige week woensdag heeft een deel van de werknemers van Selikor zich aangesloten bij de protestmars van Post 5 over de Schottegatweg naar de binnenstad. De manifestatie liep uit de hand en eindigde met plunderingen, brandstichting en geweld. Directeur Kook zei daags na de protesten begrip te hebben voor de redenen van de manifestatie maar vindt het ‘niet acceptabel dat er schade wordt aangericht aan privé- of publieke eigendommen’. Kook wees er in een persbericht op dat Selikor ‘net als heel Curaçao financieel moeilijke tijden meemaakt’ en zei begrip te hebben voor de pijn van de bevolking en de werknemers. ,,Maar onder geen enkele omstandigheid en in geen enkele situatie accepteert Selikor dat een manifestatie eindigt in vandalisme, diefstal en geweld.”

De actie van het personeel, merendeels medewerkers van de vuilophaaldienst, volgde op een brief van directeur Kook aan minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in verband met de kritieke financiële situatie van het bedrijf. Kook legde vorige week uit dat de overheid vanaf 2012 een schuld van tientallen miljoen guldens heeft opgebouwd bij Selikor.

Dit jaar moet de vuilnisophaaldienst het ook nog eens doen met een lagere overheidsvergoeding, waardoor de kosten niet meer voor 55 procent, maar voor 45 procent worden gedekt. De jaarlijkse begroting bedraagt ongeveer 40 miljoen gulden. Daarom moeten maatregelen worden genomen, zoals vervroegd pensioen van dertig werknemers, het korten op overwerk en het schrappen van uitzendkrachten. Dat zal gevolgen hebben voor de schoonmaak van openbare wegen, de woonwijken en de binnenstad. Op het moment dat er te weinig capaciteit is, zullen bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden, waaronder het legen van kliko’s.

Bron: Antilliaans Dagblad