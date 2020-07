ElNational | Wie is de machtige verdediger die Maduro voor Alex Saab heeft ingehuurd?

By GDA | El Tiempo – Colombia (vertaling, orginele tekst onder)



Rutsel Silvestre J. Martha wordt in verband gebracht met recente rechtszaken, zoals die van de voormalige Curaçaose minister van Financiën George Jamaloodin, aangeklaagd wegens moord op een lid van zijn parlement.

De voormalige juridisch adviseur van Interpol Rutsel Silvestre Jacinto Martha, geboren op Curaçao en met de Nederlandse nationaliteit, werd ingehuurd door het Nicolás Maduro-regime om de verdediging van de zakenman Alex Saab uit Barranquilla op zich te nemen.

Dit werd bevestigd door de kanselier van het regime, Jorge Arreaza , in een brief aan Kaapverdië, waarin hij om immuniteit vraagt ​​voor Saab. Saab wordt beschouwd als een boegbeeld voor Maduro, waarvoor een uitleveringsbevel vanuit de Verenigde Staten loopt.

Rutsel Silvestre Jacinto Martha

De advocaat was adviseur en directeur juridische zaken van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling. Hij wordtook in verband gebracht met recente zaken, zoals die van de voormalige minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin, vervolgd wegens de moord op een lid van zijn parlement.

In het laatste geval werd Rutsel Martha in 2018 ondervraagd als jurist, maar niet als advocaat. Daarbij werd gesteld hij bij geen enkele rechtbank ter wereld als advocaat stond ingeschreven. In deze zaak kreeg de verdachte een gevangenisstraf van 30 jaar, opgelegd in 2019. De advocaat van Saab vergezelde de verdachte tot het einde van het proces.

Destijds beweerde Rutsel Martha advocaat te zijn aan de Universiteit Leiden in Nederland, afgestudeerd in 1982.

Hij vertegenwoordigde ook Grace Meng, de vrouw van Meng Hongwei, een hoge Interpol-functionaris. De vrouw klaagde de dienst aan (2019) omdat haar man was beschuldigd van corruptie.

Hij verdedigde ook de Nigeriaanse zakenman Kola Aluko, wiens tegoeden waren bevroren in een corruptiezaak.

Tussen 1998 en 2002 was Rutsel Martha minister van Justitie op de Nederlandse Antillen. Voorheen was gevolmachtigd minister bij de Europese Unie (in Brussel, red).

Controverse

Zijn tijd als adviseur van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling was omgeven door controverse over de kosten en resultaten van zijn adviezen: ze bedroegen meer dan een miljoen dollar.

Arreaza verwijst in zijn brief aan Kaapverdië rechtstreeks naar Rutsel Martha:

“Saab’s internationaal juridisch team, onder leiding van Dr. Rutsel Silvestre J Martha, voormalig procureur-generaal van Interpol en voormalig minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, kon Kaapverdië slechts één keer binnenkomen op 19 juni 2020 (al gevraagd sinds 13 juni), voor een periode van slechts vijf dagen, na te hebben voldaan aan alle sanitaire en visumvereisten die door uw regering zijn opgelegd ”, zo klaagt de kanselier van het regime.

Volgens federale bronnen verloopt de uitlevering van Saab in een administratief tempo. Maar Venezuela houdt vol dat ze (de USA, red) niet een van de middelen hebben gedefinieerd, die Saab’s gevangneming zouden rechtvaardigen.

Bron: El National

Naschrift KKC

Ruwe vertaling van:

¿Quién es el poderoso defensor que Maduro le contrató a Alex Saab?

Rutsel Silvestre J. Martha ha estado vinculado a recientes casos, como el del exministro de Hacienda de Curazao George Jamaloodin, procesado por el crimen de un miembro de su parlamento.

El antiguo asesor jurídico de la Interpol Rutsel Silvestre Jacinto Martha, nacido en Curazao y de nacionalidad holandesa, fue contratado por el régimen de Nicolás Maduro para encargarse de la defensa del barranquillero Alex Saab.

Así lo confirmó el canciller del régimen, Jorge Arreaza, en carta a Cabo Verde, en la que le pide inmunidad para Saab, considerado testaferro de Maduro, procesado y pedido en extradición por Estados Unidos.

El defensor fue asesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y también ha estado vinculado a recientes casos, como el del exministro de Hacienda de Curazao George Jamaloodin, procesado por el crimen de un miembro de su parlamento.

En ese caso, en 2018, se le cuestionó a Rutsel Martha ser jurista, pero no abogado. Además, dijeron que no aparecía inscrito en ninguna corte del mundo como defensor. En ese caso, el procesado recibió una condena de 30 años, dictada en 2019, y el abogado de Saab lo acompañó hasta el final del proceso.

En ese momento, Rutsel Martha aseguró ser abogado de la Universidad de Leiden, de Holanda, graduado en 1982.

También representó a Grace Meng, esposa de Meng Hongwei, alto funcionario de Interpol. La mujer demandó a la agencia (2019) porque su esposo había sido señalado de corrupción.

Defendió además al empresario nigeriano Kola Aluko, cuyos bienes fueron congelados por un caso de corrupción.

Entre 1998 y 2002, Rutsel Martha se desempeñó como ministro de Justicia en las Antillas Holandesas y antes se había desempeñado como ministro plenipotenciario ante la Unión Europa.

Controversia

Su paso como asesor del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola estuvo rodeado de controversia por los costos y resultados de su asesoría: superaron el millón de dólares.

Arreaza se refiere directamente a Rutsel Martha en su carta a Cabo Verde:

“Su equipo legal internacional el de Saab, dirigido por el Dr. Rutsel Silvestre J Martha, exfiscal general de Interpol y exministro de Justicia de las Antillas Neerlandesas, solo pudo ingresar a Cabo Verde en una ocasión, el 19 de junio de 2020 (ya solicitado desde el 13 de junio), por un período de solo cinco días, después de cumplir con todos los requisitos sanitarios y de visa impuestos por su gobierno”, se queja el canciller del régimen.

Según fuentes federales, la extradición de Saab está a un paso administrativo. Pero Venezuela insiste en que no le han definido uno de recursos que interpuso para que lo dejen libre.

