Elsevier | #Obamagate: president Trump richt zijn pijlen op voorganger Obama

Met de hashtag #Obamagate beschuldigen fans van president Donald Trump diens voorganger Barack Obama van ‘de grootste misdaad in de politieke geschiedenis van Amerika’. Wat is er aan de hand?

1) Wat is Obamagate?

Kort gezegd betichten supporters van Donald Trump de vorige president Obama ervan Trump op allerlei manieren te hebben tegengewerkt – om zo het presidentschap van Trump van het begin af in de war te sturen.

Dat is zo’n brede aantijging dat Obamagate onderwerp is geworden van veel speculatie. President Trump wijdde er inmiddels al tientallen tweets aan, maar wilde tijdens een persconferentie niet vertellen welke misdaad Obama precies begaan zou hebben. Gevraagd door journalisten bleef Trump de vraag ontwijken:

When asked about his tweet accusing former President Barack Obama of ‘the biggest political crime in American history,’ President Trump replied saying ‘Obamagate’ without giving further details #TrumpPressConference pic.twitter.com/RBgKD6xgqo — Reuters (@Reuters) May 11, 2020

De misdaden zouden zo duidelijk zijn dat iedereen ervan weet. In Trumps berichten op Twitter wordt Obamagate gekoppeld aan het Ruslandonderzoek naar de hulp die Trump tijdens de verkiezingen in 2016 kreeg van Rusland.

2) Wat is het verband met het Ruslandonderzoek?

Speciaal aanklager Robert Mueller onderzocht van 2017 tot 2019 of het campagneteam van Trump in 2016 samenwerkte met Rusland. Dat werd niet bewezen. Trump beschouwde het Ruslandonderzoek als een heksenjacht.

Toch werden 34 mensen aangeklaagd als gevolg van Muellers onderzoek, onder wie vijf medewerkers van Trumps campagneteam. De vijf werden niet aangeklaagd wegens samenwerking met de Russen, maar voor andere misdrijven. Zo loog Trumps Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn tegen de FBI over zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Amerika, Sergej Kislyak.

Flynn wacht nog steeds op zijn straf. De rechtszaak nam vorige week een onverwachte wending, toen het ministerie van Justitie aankondigde geen straf te eisen. Opvallend, omdat Flynn het liegen tegen de FBI heeft toegegeven. Het is aan de rechter om een definitief oordeel te vellen.

Volgens Trump en zijn aanhangers is Flynn erin geluisd door president Obama en zijn kabinet. Zo zou Obama de FBI hebben bevolen om een onderzoek naar Flynn verborgen te houden voor president Trump. Ook zijn er twijfels over de werkwijze van de FBI-agenten, die in documenten erop hintten dat ze Flynn bewust probeerden te laten liegen. Daardoor zou Trump in de eerste weken van zijn presidentschap direct met een schandaal te maken krijgen.

3) Hoe begon Obamagate?

President Trumps obsessie met Obamagate begon op moederdag 10 mei. In tientallen tweets, die hij soms citeerde van andere Twittergebruikers, schreef hij over de vermeende misdaden van president Obama en zijn kabinet. Maandagochtend schreef Trump dat Watergate, de affaire van de Republikeinse president Richard Nixon die de Democratische Partij liet afluisteren, schril afsteekt bij de situatie met Obama.

Trumps aandacht nam alleen maar toe nadat president Obama vorige week felle kritiek uitte op het beleid van Trump en zijn ministers. In een gelekt gesprek met aanhangers van presidentskandidaat Joe Biden noemde Obama de seponering van de rechtszaak tegen Flynn een gevaar voor de rechtsstaat en Trumps corona-aanpak ‘chaotisch’. Sindsdien valt Trump Obama aan met #Obamagate. Het onderwerp leeft al langer op internet in de vorm van verscheidene complottheorieën.

4) Komt er een onderzoek naar Obamagate?

Republikeinse politici steunen Trump voorlopig nog niet in zijn uithalen naar president Obama. Ook een onderzoek naar Trumps aantijgingen willen zij niet instellen.

Republikeinse Senatoren zijn wel bezig met een onderzoek naar misstanden in het kabinet van Obama. ‘Ik begrijp dat de president zich aangevallen voelt, maar wij moeten ons eigen onderzoek uitvoeren,’ zei de invloedrijke Senator John Cornyn daarover. Voor dat onderzoek wordt onder anderen voormalig FBI-directeur James Comey verhoord.

Victor Pak (1995) studeerde Politicologie aan de Universiteit Leiden en Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als journalist in Den Haag, Amsterdam, Washington D.C. en New York en is sinds 2019 in dienst van Elsevier Weekblad

