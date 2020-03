Elsevier | Rutte komt met lockdown, maar wel een ‘intelligente’

Premier Mark Rutte noemt het ‘een intelligente lockdown’ of ‘een gerichte lockdown’, maar de verschillen met de door Thierry Baudet en Geert Wilders gewenste totale lockdown worden nu kleiner.

Op hun persconferentie maandagavond kondigden premier Rutte en de direct bij de coronacrisis betrokken ministers strenge maatregelen aan om de verdere verspreiding van het virus te beperken. Alle samenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Als drie of meer mensen geen anderhalve meter uit elkaar blijven, is sprake van verboden groepsvorming en daar staan boetes tot 400 euro op. Alleen voor spelende kinderen geldt een uitzondering. Winkels moeten een streng deurbeleid gaan voeren om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar komen. Justitie dreigt met boetes van 4.000 euro.

Op de hoogte blijven van de laatste achtergronden en commentaren van Elsevier Weekblad? Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief

Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven. Wie ziek is en koorts heeft, mag al helemaal niet meer buiten komen en zijn gezinsleden ook niet. Behalve als zij in de zorg of andere essentiële beroepen werken. Kappers en nagelstudio’s moeten met onmiddellijke ingang hun bedrijfsactiviteiten staken.

Rutte ergert zich wild

Rutte zei dat hij zich afgelopen weekeinde wild had geërgerd aan de mensen die kennelijk de vermaningen niet serieus namen: ‘Er waren zelfs schijt aan corona feestjes.’

Het is de bedoeling dat behalve de politie, ook de burgemeesters gaan handhaven. Dit is geen sinecure, want de maatregelen kennen nogal wat uitzonderingen. Er wordt een klemmend beroep op mensen gedaan om niet naar buiten te gaan, maar als je een frisse neus wilt halen en je bent met maximaal drie personen, dan mag het wel.

Uit de opmerkingen van minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus viel op te maken dat drie mensen die géén anderhalve meter afstand houden, níet zullen worden beboet. Pas bij een groepje van vier komen de autoriteiten in actie.

Begrafenissen en bruiloften zonder samenkomst

Burgemeesters kunnen bestuurlijke boetes opleggen en zijn daarbij doorgaans sneller dan Justitie. Er geldt nu een Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure 4 (GRIP4), waarbij burgemeesters locaties zoals campings en stranden kunnen afsluiten. Toegang is dan niet meer mogelijk. Ook bij begrafenissen en bruiloften mogen geen groepen mensen zich meer verzamelen. Voor markten wordt echter een uitzondering gemaakt. Daar komen weliswaar ook veel mensen bijeen, maar volgens minister Grapperhaus ‘spelen markten een rol in de voedselvoorziening en moet er een speciale regeling voor worden getroffen’.

De premier en de minister van Justitie wekten enige verwarring met hun mededeling dat de maatregelen gelden tot 1 juni, terwijl ze ook zeiden dat de cafés en restaurants tot 6 april gesloten moesten blijven. Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) schiep enige helderheid door vooruit te lopen op de waarschijnlijke verlenging van het horecaverbod na 6 april.

De Tweede Kamer vergadert donderdag opnieuw over het crisisbeleid. Vorige week schaarden de oppositie zich achter het kabinet met uitzondering van PVV en FVD. Die fracties drongen aan op een totale lockdown. De vraag is nu of beide partijen gaan hameren op de vele uitzonderingen van Ruttes ‘intelligente lockdown’, dan het kabinet zullen prijzen omdat het steeds meer in de richting gaat van wat PVV en FVD voorstaan.

Bron: Elsevier