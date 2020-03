Elsevier | Vier keer positief nieuws in coronatijd

Fleur Verbeek

Doemverhalen zijn er genoeg over de coronacrisis en dus snakt Nederland zo nu en dan naar een goed bericht. Elsevier Weekblad zet vier hoopvolle nieuwtjes op een rij.

1) Einde lockdown Wuhan in zicht

De lockdown in Wuhan wordt op woensdag 8 april opgeheven. Dat betekent dat inwoners van de Chinese miljoenenstad weer mogen reizen, maar alleen als zij gezond zijn. Inwoners van de provincie Hubei die niet in Wuhan wonen, kunnen sinds woensdag al gaan en staan waar zij willen.

Begin december werd in Wuhan de eerste patiënt met een op dat moment mysterieuze longziekte ontdekt. Al snel werden meer mensen ziek. Zij hadden met elkaar gemeen dat ze op een markt waren geweest waar levende dieren werden verhandeld. In januari begon het virus zich vanuit Wuhan door China te verspreiden, en daarna de hele wereld over. Op 23 januari werd de stad met ruim tien miljoen inwoners hermetisch afgesloten.

Sinds maart lijkt de epidemie in China grotendeels onder controle. Van maandag op dinsdag zijn in heel China ‘slechts’ 75 nieuwe gevallen geconstateerd, tegenover de duizenden die er medio februari nog dagelijks bij kwamen. In totaal kostte het coronavirus in China bijna 3.300 mensen het leven.

Sinds vorige week woensdag werden er voor het eerst geen nieuwe infecties in Wuhan geconstateerd. De dagen daarvoor ging het al om slechts enkele nieuwe patiënten per dag.

2) Italiaanse vrouw van 95 overleeft coronavirus

Een Italiaanse coronapatiënte van 95 jaar heeft het virus overleefd. Alma Clara Corsini is vrijdag weer gezond teruggekeerd naar huis. De hoogbejaarde vrouw is daarmee de op een na oudste mens ter wereld die is genezen van COVID-19.

Op 5 maart werd Corsini, afkomstig uit de plaats Fanano in de provincie Modena, naar het ziekenhuis gebracht. Ze vertoonde symptomen van het coronavirus. Vanwege haar hoge leeftijd leek de kans dat zij het zou overleven aanvankelijk niet groot .

Maar na enkele dagen ging Corsini vooruit en uiteindelijk werd ze vorige week genezen verklaard.

Tegen Italiaanse media verklaarde de vrouw zich goed te voelen en gaf ze complimenten aan de zorgverleners. Volgens de medici die haar behandelden, zal de vrouw volledig herstellen van haar besmetting. ‘Haar lichaam heeft geweldig gereageerd,’ zeiden haar verzorgers, die vertelden dat de vrouw geen antivirale middelen nodig heeft gehad. Dat is zware medicatie die veel wordt gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten.

Begin maart herstelde een 98-jarige vrouw uit China van de besmetting. Zij geldt als de oudste persoon die COVID-19 heeft overleefd.

3) Ook 16-jarige Sheraz uit Breda herstelt

Zondag werd bekend dat de 16-jarige Sheraz uit Breda na tien dagen op de intensive care wakker is uit zijn kunstmatige slaap.

Sehraz was kerngezond, maar raakte besmet met het coronavirus en belandde op de intensive care van het Erasmus MC/Sophia ziekenhuis in Rotterdam. Zijn familie wees er daarna in de media veelvuldig op dat dus ook jongeren ernstig ziek kunnen worden van het virus.

‘Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor alle steun en alle lieve berichten die jullie me sturen,’ liet Sheraz weten via Instagram. ‘Ik kan niet op iedereen reageren want ik kan niet heel goed typen, maar ik ben vandaag heel goed opgestaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle smeekbeden die jullie voor me doen. Het doet me goed.’

4) Aantal doden in Italië neemt voor tweede dag af

Maandag was de tweede dag waarop in Italië minder doden zijn gevallen als gevolg van het coronavirus. Die dag overleden 602 mensen, terwijl dat er zondag 651 waren. Ook het aantal nieuw geregistreerde besmettingen nam af.

Zaterdag overleden nog 793 mensen in Italië door het coronavirus, het hoogste aantal op een dag in het land sinds de uitbraak.

Italiaanse virologen hoopten dat afgelopen weekend voor het eerst de effecten van de lockdown zichtbaar zouden worden en zondag was er met 651 doden dus inderdaad sprake van een afname.

Die trend zette maandag door, al is het nog te vroeg om te spreken van een kentering. Het totaal aantal doden in Italië is 6.077.

