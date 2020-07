FD commentaar | Herziening van Caraïbisch Nederland is nodig

Pieter Anko de Vries | Friesch Dagblad

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten willen geleidelijker hervormen. Het tempo dat het kabinet eist in ruil voor hulp is te hoog, verklaarden de gevolmachtigde ministers van de zelfstandige Caraïbische landen van het koninkrijk afgelopen vrijdag na overleg met het kabinet. Ook vinden ze dat er meer rekening moet worden gehouden met de lokale omstandigheden.

De situatie op Curaçao (bijna 160.000 inwoners) is het ergst. Het eiland beleeft op dit moment een van de zwaarste crises sinds vijftig jaar. Dit zorgde de afgelopen periode voor massale werkloosheid, chaos en plunderingen. De coronacrisis slaat hard toe op Curaçao. Met het opdrogen van het toerisme verdwijnt ook de belangrijkste inkomstenbron van het eiland. Bovendien zijn de inkomsten van de raffinaderij op het eiland sterk teruggelopen.

Nederland schiet te hulp, maar stelt daar ook strenge eisen aan, omdat de overheidsfinanciën al jaren niet op orde zijn. Vanuit Curaçao klinkt de wens dat Nederland zich minder streng opstelt, omdat acute hulp nodig is.

Onzekerheid en armoede

Door het instorten van de toerismesector is er in korte tijd veel onzekerheid en armoede ontstaan. Meer dan de helft van de bevolking is nu afhankelijk van voedselhulp. De werkloosheid loopt naar 60 procent. De inkomsten van de overheid zijn gekelderd en het begrotingstekort bedraagt nu 90 procent van wat er jaarlijks in het land wordt verdiend.

Honderden Curaçaose docenten hebben vrijdag gedemonstreerd tegen bezuinigingen in het onderwijs. De manifestatie was naast het regeringsbeleid ook gericht tegen de voorwaarden die Nederland stelt voor coronaleningen. Nederland wil dat er 12,5 procent wordt bezuinigd op de arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren.

Slecht georganiseerd

Premier Mark Rutte heeft zeker een punt als hij wijst op de situatie op Curaçao. Het land is slecht georganiseerd. Er zijn veel zogenoemde spookambtenaren die hun baantje hebben gekregen via familieleden in de regering en van wie niemand weet wat ze precies doen. Maar aan de andere kant is het onverantwoord om de chaos nog verder te vergroten door voorwaarden te stellen waarvan iedereen weet dat ze niet haalbaar zijn.

De coronacrisis heeft laten zien dat een grondige herziening van de staatkundige orde van het koninkrijk geen overbodige luxe is

Op de keper beschouwd zijn de problemen van Curaçao terug te voeren op de staatsregelingen die in 2010 zijn getroffen. Het eiland is duidelijk te klein om als zelfstandige staat te kunnen functioneren. Dit was weliswaar een keuze van de bevolking zelf, maar steeds duidelijker blijkt dat de economie te kwetsbaar is. De coronacrisis heeft laten zien dat een grondige herziening van de staatkundige orde van het koninkrijk geen overbodige luxe is.

