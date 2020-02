FD | Nieuwe ceo Damen grijpt in om crisis bij scheepsbouwer te bezweren

Tjabel Daling, Pieter Lalkens | Financieele Dagblad

Damen Shipyards verkeert in zwaar weer. De grootste scheepsbouwer van Nederland is in de problemen gekomen doordat het meerdere opdrachten te goedkoop heeft aangenomen. Het bedrijf uit Gorinchem leed vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies. De kans is groot dat ook dit jaar verliesgevend wordt, erkent de nieuwe topman Arnout Damen. Damen Shipyards heeft wereldwijd 10.000 werknemers, waarvan zo’n 3500 in Nederland.

In het kort

Damen Shipyards leed vorig jaar voor het tweede jaar verlies. Ook dit jaar dreigen rode cijfers.

De grootste scheepsbouwer van Nederland heeft meerdere opdrachten te goedkoop aangenomen.

Het bedrijf uit Gorinchem overweegt de verkoop van buitenlandse werven en het afstoten of verkopen van activiteiten.

Voor 2019 moet Damen forse voorzieningen nemen. Vermoedelijk gaat het om enkele tientallen miljoenen euro’s. Dat zou betekenen dat het nettoverlies over 2019 fors hoger uitvalt dan het verlies van €17 mln in 2018.

De scheepsbouwer leed flinke verliezen op tenminste vier complexe opdrachten, waaronder de bouw van een baggerschip in het Midden-Oosten en een rondvaartboort in Engeland. ‘We hebben deze opdrachten te goedkoop aangenomen’, stelt Damen, sinds begin dit jaar ceo. Hij is de zoon van Kommer Damen, de 75-jarige scheepsmagnaat die Damen groot heeft gemaakt.

Gesprek met de banken

Het bedrijf is in gesprek met zijn banken over de toekomst van het concern. Ceo Damen wil geen commentaar geven op de vraag of de scheepsbouwer na twee verliesjaren nog voldoet aan de financiële afspraken met de banken.

Damen bouwt verscheidene soorten schepen, van sleepboten en veerboten tot luxe jachten en marineschepen. Eigen scheepswerven heeft het concern in Nederland en onder meer in Frankrijk, Vietnam en Roemenië.

Damen won in januari de grootste marine-order in de geschiedenis van de Duitse krijgsmacht voor de bouw van vier fregatten. De Duitse scheepswerf German Naval Yards (GNY) in Kiel vecht de order van zo’n €5,3 mrd aan.

De problematiek bij Damen doet denken aan die bij Royal IHC, de op een na grootste scheepsbouwer van Nederland. Het bedrijf uit Kinderdijk vertilde zich ook aan enkele grote projecten. Mede daardoor liep het verlies in 2018 op tot €80 mln.

Door de aanhoudende verliezen kwam de vermogenspositie van Royal IHC flink onder druk te staan. Nederlandse en Belgische baggeraars als Van Oord en Deme zijn zelfs bang dat IHC (en daarmee cruciale kennis en technologie) in handen kan komen van een Chinees bedrijf.

Invoering nieuwe divisies

Dat gevaar is bij het veel kapitaalkrachtiger familiebedrijf uit Gorinchem niet aan de orde. Damen heeft in een vorig jaar opgesteld strategisch plan de eerste maatregelen genomen om het tij te keren. Het afstoten of verkopen van activiteiten en buitenlandse werven sluit het bedrijf niet uit. Met de invoering van zes nieuwe divisies wil Damen een einde maken aan de versnipperde structuur van het concern. Divisies die niet winstgevend worden komen onder curatele van de bedrijfstop.

Damen Shipyards schreef in 2018 voor het eerst in vijftien jaar rode cijfers. De oorzaak lag vooral in onderbezetting op de werven voor zowel nieuwbouw als reparatie. Grote investeringen in drie recent overgenomen scheepswerven die met verliezen kampen hebben nog geen positieve uitwerking gehad. ‘Veel van de problemen’, zegt Damen, ‘zijn nog steeds een gevolg van de crisis in de offshore-sector en de lage olieprijzen van de afgelopen jaren.’

‘Procesmatig onderschat’

Een van verliesgevende opdrachten is de bouw van een baggerschip in het Midden-Oosten. ‘In zo’n project ben je afhankelijk van een lokale partner’, zegt Damen. ‘We hebben dit procesmatig onderschat. De afspraken zijn niet duidelijk genoeg geweest. We zitten nu in een ‘’sandwich’’ tussen de opdrachtgever en die lokale partner. We kunnen niet op tijd leveren.’

Een ander voorbeeld is de bouw van een rondvaartboot in Engeland. ‘Een ogenschijnlijk niet al te moeilijk project, maar vanwege alle lokale regelgeving uitermate complex en moeilijk te managen. Voordat je het in de gaten hebt, moet je op zo’n project geld toeleggen als tijdens de bouw geen goede afspraken worden gemaakt.’

Andere probleemprojecten zijn de ombouw van een offshore-vaartuig naar een luxueus expeditieschip en een grote onderhoudsbeurt voor een drijvend productieplatform voor de oliewinning op zee. ‘We hebben ons daar ook lelijk op verkeken’, zegt Damen. ‘De focus komt te liggen op waar we goed in zijn: standaardisering en serieproductie.’

De komende tijd wil ceo Damen meer aandacht geven aan verduurzaming, innovatie en digitalisering. Damen bouwt nu voor Kopenhagen en Canada elektrische ferry’s en voor Nieuw-Zeeland de eerste elektrische sleepboot ter wereld. Ook voert het bedrijf testen uit om offshore windschepen op de Noordzee zonder bemanning te laten varen.

Bron: Financieele Dagblad