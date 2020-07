FD | Politie valt binnen bij vijf Wirecard-kantoren

De Duitse justitie is bezig aan een grootschalige inval bij panden in verband met het onderzoek naar Wirecard. Dat meldt het openbaar ministerie van München woensdag.

Het gaat om drie panden in München, waaronder het hoofdkantoor in de buitenwijk Aschheim, en twee panden in Oostenrijk, het land waar zowel oud-ceo Markus Braun als oud-coo Jan Marsalek vandaan komen. Volgens de aanklager worden de invallen gedaan in het kader van het onderzoek naar de twee voormalige bestuurders.

Bestuurder spoorloos

De inval stond al langer gepland, maar vergde intensieve voorbereiding wegens ‘de verwachte omvang van het te verzamelen bewijs’, stelt de aanklager.

Marsalek is ondertussen nog altijd spoorloos. Hij zou in de Filipijnen zijn geweest, maar is volgens autoriteiten in Manilla vorige week naar China gevlucht.

Op 5 juni van dit jaar viel de Duitse politie ook al binnen bij het kantoor van Wirecard in Aschheim. Toen draaide het om een onderzoek naar mogelijke marktmanipulatie, naar aanleiding van mededelingen van het bedrijf op 12 maart en 22 april.

Kredietverzuimswaps

Ondertussen liggen er forse winsten in het verschiet voor beleggers die verzekeringscontracten, zogenoemde credit default swaps, hadden aangeschaft tegen een faillissement van Wirecard. Volgens persbureau Bloomberg kunnen zij rekenen op $212 mln aan uitkeringen.

Dinsdagavond besloot een commissie van handelaren dat Wirecard inderdaad geldt als failliet. Daarmee krijgen de houders van deze kredietverzuimswaps geld uitgekeerd. Beleggers in bedrijfsobligaties gebruiken deze contracten om hun blootstelling aan individuele bedrijven te verminderen. De kredietverzuimswaps staan geheel los van Wirecard zelf. De exacte hoogte van de uitkering wordt in de komende weken besloten door de kredietderivatencommissie.

Bron: Financieel Dagblad

