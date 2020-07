Fòrti open voor informatie | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Regeringscentrum Fort Amsterdam (Fòrti) zal de hele week in dialoog treden met het Curaçaose volk. Dat wordt door het ministerie van Algemene Zaken en minister-president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt.

,,In ons streven om de correcte en precieze informatie te verstrekken omtrent de actuele situatie in ons land, uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, verbeterpunten en mogelijkheden voor de toekomst, zal Fòrti (Fort Amsterdam) de hele week, tot en met 17 juli 2020 open zijn met live-uitzendingen elke ochtend van Mòru Bon Dia en ook het radioprogramma Kòrsou Awe op radio Direct 107.1”, aldus de uitleg.

Gedurende de uitzendingen zullen bewindspersonen, ambtenaren en professionals geïnterviewd worden die uitleg geven over diverse actuele thema’s. Gisteravond is een speciaal programma uitgezonden getiteld Fòrti Habrí, waarin jongeren tegenover ministers hun bezorgdheid hebben geuit en hierover in gesprek zijn gegaan.

Donderdagavond zal er een andere live-uitzending zijn vanuit de studio van TeleCuraçao, met de mogelijkheid voor de gemeenschap om deel te nemen door de aanwezige ministers direct vragen te stellen.

Bron: Antilliaans Dagblad