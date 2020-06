Curacao.nu | Geen restauratie muurschildering, wel voedselpakketten

Persbureau Curacao

Willemstad- De fondsenwervingsactie actie om de muurschilderingen aan de Bajonetstraat te restaureren is gestaakt.

Mural Artist en musicus Ras Elijah schilderde die in 1996. Het gaat om de sleutelfiguren van de gebeurtenissen van 30 mei, Amador Nita, Papa Godett en Stanley Brown. De actie bracht 900 Euro en 1949 gulden op, maar Ras Elijah is niet in staat om naar Curaçao te komen.

De 26 donateurs zijn akkoord met een herbestemming van het geld. Dat gaat nu naar de Voedselbank.

Bron: Curacao.nu